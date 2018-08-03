Сирия готовится к массовому возвращению своих беженцев

Почти 900 тысяч беженцев вернутся в Сирию из других стран в ближайшие месяцы. Как заявили в российском Министерстве обороны, основной поток ждут из соседних стран — Иордании, Ирака, Ливана и Турции, а также из Европы. В Сирии уже открыли 10 пунктов приема беженцев, из них восемь наземных, один морской и один воздушный, сообщает телеканал "Россия 242.

К восстановлению Сирии уже готовы подключиться и другие страны — например, Япония заявила, что займется строительством и восстановлением школ и больниц. Кроме того, на заседании представители МИДа подчеркнули, что им удалось наладить контакты с европейскими странами. Они со своей стороны поддержат возвращение беженцев на родину.