Чилийский футболист Артуро Видаль перешел в "Барселону"

З1-летний полузащитник "Баварии" покинул мюнхенский клуб и официально стал игроком сине-гранатовых. Об этом сообщили официальные сайты обоих клубов.

Как уточняет РИА Новости, контракт с каталонцами Видаль подписал на три года. В "Барселоне" уже ждут своего новичка для прохождения медицинского осмотра и официального представления.

"Спасибо "Баварии" и всем ее болельщикам. Мне очень понравилось мое время в Мюнхене. Я хотел бы поблагодарить клуб еще за то, что позволил мне принять новый вызов в "Барселоне", — попрощался Артуро Видаль с мюнхенцами через официальный сайт "Баварии".

В 2015 году Видаль покинул туринский "Ювентус" и перешел в немецкий клуб, за который отыграл три полных сезона, 124 официальных игры, в которых забил 22 мяча. Вместе с "Баварией" он завоевал три титула чемпиона Бундеслиги подряд.