Бой Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора состоится 6 октября в Лас-Вегасе

В Лос-Анджелесе состоялась пресс-конференция Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), на которой озвучили дату боя между ирландцем Конором Макгрегором и российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

Бой Нурмагомедов — Макгрегор будет центральным событием бойцовского вечера UFC 229, который пройдет 6 октября на домашнем стадионе клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс"​​​. Бой будет титульным, Хабиб Нурмагомедов постарается защитить свое звание чемпиона в легком весе. Его соперник тоже владел титулами UFC в двух весовых категориях, легкой и полулегкой.

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC, напоминает ТАСС. В апреле он победил американца Эла Яквинту. Всего за карьеру россиянин одержал в ММА 26 побед (16 — досрочно), не потерпев ни одного поражения.

Тогда же, в апреле, между бойцами начался скандальный конфликт вне ринга. Конор Макгрегор напал на автобус Хабиба Нурмагомедова в Бруклине. Ирландский боец, вооружившись фрагментом металлической загородки, нанес ею несколько ударов по автобусу, разбив при этом окно. После нападения на автобус Макгрегор скрылся. Однако полиция сумела найти его и поместить под арест.