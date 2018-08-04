Космический грузовик Dragon успешно приводнился в Тихом океане

Американская компания SpaceX сообщила, что ее космический грузовик Dragon, отстыковавшийся от МКС, благополучно вернулся на Землю. Он приводнился в Тихом океане, недалеко от калифорнийского берега. В течение двух суток многоразовый корабль будет доставлен в Лос-Анджелес, специалисты SpaceX уже отправились на место приводнения.

Грузовой корабль Dragon был отстыкован от МКС в пятницу, он доставил на Землю отработанные материалы и результаты проведенных научных экспериментов.

Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon отправилась в космос 29 июня с базы ВВС США на мысе Канаверал, напоминает ТАСС. Это была 15-я миссия "Дракона", во время которой он доставил на МКС 2,7 тонны продовольствия и необходимых научных материалов.