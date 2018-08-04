4 августа 201805:52
Дикий носорог атаковал джип с туристами в мексиканском сафари-парке
В Мексике носорог едва не перевернул автомобиль с туристами. Видео происшествия публикует британский порта Daily Mail. Зверь атаковал путешественников, когда те остановились на дороге в сафари-парке, добавляет телеканал "Россия 24".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Петросян о расставании со Степаненко
- Камера наблюдения сняла сестер Хачатурян в момент убийства отца
- В колонии умер убийца Буданова
- Журналистов в Африке убили грабители
- Ученые объяснили феномен Бермудского треугольника
- Бутину содержат, как опасного преступника
Самое читаемое
-
"Жри землю!": отважная девушка грудью удерживала грабителя
- Дело трех сестер-убийц: девушки тщательно распределили роли
- Под Белгородом после убийства девочки устроили цыганский погром
- Подумал: "Вот и все!" На Эдгара Запашного напала тигрица
- Очевидец снял на видео страшные кадры трагедии с ребенком в Сочи
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: девушка превратила в автохлам прокатный Ferrari
- В России появится уголовная ответственность за "липовый" техосмотр
- Спортивная Lada Vesta: первые живые фото
- В России в 1,5-3 раза подорожали водительские права и регистрация ТС
- Турецкий учитель продал одну и ту же машину 80 раз и сбежал с $10 млн
Экономика
-
ЕС приглашает страны Азии на переговоры по "торговой войне"
- Долги россиян растут в 2 раза быстрее зарплат
- "Роскачество" составило рейтинг смартфонов
- Из дела Пола Манафорта пропал российский след
- Россияне все чаще перекредитовываются
Недвижимость
-
Женя Осин продает квартиру, чтобы купить еды
- Изменения в законе: дач больше не будет
- В платежках ЖКХ может появиться новая строка
- NASA показало, какими будут дома на Марсе
- Что можно купить в Австрии по цене московской двушки
Вести.Медицина
-
Сотня личинок в голове: чем опасны немытые фрукты
- Ларингит: что это такое и как с ним справиться
- Качественный и регулярный секс помогает обрести смысл жизни
- 5 вещей, которые могут быть опаснее курения
- Есть вопрос: можно ли подхватить инфекцию от кондиционера
Вести в 20.00
-
Трамп не хочет боксировать с Путиным
- Ловеласы Франции вне закона
- Жаркая Москва ждет вечерней прохлады
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Asus ZenFone Max Pro (M1): долгожитель на чистом Android
- Назван iPhone, который меньше всего дешевеет при перепродаже
- Знакомьтесь: Fuchsia. Всё о главном кандидате на смену Android
- Xiaomi Mi A2 на чистом Android: "гуглофон" по-китайски
- Секретный смартфон Samsung сняли на видео
Вести-Москва
-
Бесплатный проезд в электричках: как оформить новую льготу
- Световое шоу, воздушные шары и фейерверк: ВДНХ отмечает день рождения
- Импровизированный концерт в центре столицы обернулся штрафом для Тимати и Егора Крида
- В подмосковном Пересвете коллекторы держат в страхе жителей целого подъезда
- Верните собаку: терьера Стешу ищут всем Домодедовым
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Первая пересадка биоинженерного лёгкого признана успешной
- Бактерии вырабатывают устойчивость к спирту
- Марс невозможно превратить во вторую Землю
- Бактерии тоже вымирают, и делают это довольно часто
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки
Сегодня
Тела убитых журналистов отправлены из ЦАР в Россию
9 часов назад
Список новых антироссийских санкций США уже в работе
12 часов назад
Смешанный стиль: второе золото российских синхронистов
13 часов назад
Лыжный спорт. Устюгов выиграл гонку на фестивале Blink
8 часов назад
Доллар демонстрирует конструктивный настрой
19 часов назад
Нужна помощь: Милу Сулимину спасет срочная операция на позвоночнике
30.07.2018 09:29
В Большом Завидове стартовал фестиваль "Нашествие"
9 часов назад
Убийцу Буданова похоронят в Чечне
14 часов назад
"Зомби бой" из клипа Леди Гаги покончил с собой
21 час назад
Алексею Чумакову нравится быть "камином" для Юлии Ковальчук
14 часов назад
Как пережить жару: советует Роспотребнадзор
18 часов назад
70-летний Владимир Стеклов показал новорожденную дочку
02.08.2018 18:12
Спасатели в Сочи ищут двух детей, которых унесла река
8 часов назад
Москвичи привыкают к климатическим приключениям
9 часов назад
Современен как никто: 10 лет назад не стало Солженицына
10 часов назад
Египтянин пытался переплыть российско-эстонскую границу
10 часов назад
Во Франции за приставания к женщинам будут штрафовать
10 часов назад
Боец ММА Александр Емельяненко собирается стать студентом
11 часов назад
Московский банк попал под северокорейские санкции США
12 часов назад
Samsung случайно выложила видео о Galaxy Note 9
14 часов назад
Немцы потеряли Ангелу Меркель
14 часов назад
Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее (на примерах звезд)
14 часов назад
Подумал: "Вот и все!" На Эдгара Запашного напала тигрица
15 часов назад
Прощание с актером Юрием Мартыновым будет непубличным
16 часов назад
Воровство перестало быть грехом
17 часов назад
Погода на выходные: жару немного охладят дожди
19 часов назад
Motorola представила первый смартфон, совместимый с 5G
19 часов назад
Про питомцев супергероев снимут мультфильм
20 часов назад
Лионель Скалони будет тренировать сборную Аргентины
20 часов назад
Куртку со съемок "Звездных войн" продают за $1,3 млн
20 часов назад