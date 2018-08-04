Под Красноярском разбился вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 разбился в Красноярском крае, об этом сообщили в МЧС. На борту по разным данным находилось 18 человек, три члена экипажа и 15 вахтовиков-нефтяников. По предварительной информации, все погибли. Трагедия произошла в Туруханском районе в 2 километрах от поселка Игарка в 6.20 по московскому времени, в 10.20 по местному.

Телеканал "Россия 24" сообщает, что Ми-8 разбился с полными баками топлива при наборе высоты, машина полностью сгорела. Известно, что вертолет принадлежал компании "ЮТэйр". Следственные органы возбудили уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.