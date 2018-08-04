Упавший Ми-8 столкнулся на взлете с другим вертолетом

Аварию вертолета Ми-8 в Красноярском крае спровоцировало столкновение с другим вертолетом, взлетавшим с той же площадки, сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС.

Как уточняет агентство "Интерфакс", вертолет с пассажирами взлетал следом за вертолетом, перевозившим на лебедке металлоконструкцию и лопастями задел внешний груз первого вертолета. "Вертолет потерпел крушение после взлета в результате столкновения с грузом, закрепленным на находящемся в воздухе другом вертолете Ми-8", — сказал источник агентства. Второй вертолет, за подвеску которого зацепился потерпевший крушение Ми-8, удалось выровнять, никто не пострадал.

По уточненным данным, вертолет авиакомпании "ЮТэйр" вылетел с площадки вблизи нефтеперекачивающей станции № 1 "Ванкор" в Туруханском районе. Он следовал по маршруту "Ванкор — Тарко-Сале".

На месте трагедии работают спасатели и представители правоохранительных органов. Обнаружены "черные ящики" разбившейся машины. В район катастрофы вылетел временно исполняющий обязанности губернатора Александр Усс.