Останки погибших в Африке журналистов доставили в Париж

Самолет с телами погибших в ЦАР российских журналистов приземлился в Париже. Об этом говорят данные с портала аэропорта "Шарль де Голль". Накануне борт вылетел из города Банги и направился в столицу Франции. Оттуда уже другим самолетом тела доставят в Москву. Ожидается, что это произойдет в ночь на воскресенье, сообщили в посольстве России в Центрально-Африканской республике.

В понедельник в Африке нашли тела оператора Кирилла Радченко, режиссёра Александра Расторгуева и журналиста Орхана Джемаля. Следственный Комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство". Власти ЦАР выясняют все обстоятельства трагедии. Расследованием также занимается полиция ООН, напоминает телеканал "Россия 24".