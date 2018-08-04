Семь человек стали жертвами аварии в Оренбургской области

В Новоорском районе Оренбургской области между населенными пунктами Энергетик и Новоорск​​​ произошло ДТП со смертельным исходом.

"Водитель автомобиля "Лада Калина" не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия 7 человек погибли, из них 3 женщины и 4 мужчины", — сообщает оренбургская полиция.

Как сообщает РИА Новости, на место ДТП прибыли представители правоохранительных органов, начато следствие.