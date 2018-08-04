Ковалев оказался легче Альвареса перед боем за титул WBO

Российский боксер Сергей Ковалев оказался легче колумбийца Элейдера Альвареса по результатам процедуры взвешивания перед боем за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелой весовой категории (до 79,38 кг).

Процедура взвешивания и дуэль взглядов состоялась в пятницу в американском Атлантик-Сити, где пройдет бой​​​. Вес Ковалева составил 78,9 кг, его соперника – 79,1 кг.

Weigh-In for WBO Light Heavyweight Title Bout – World Champion Sergey Kovalev 174 lbs and challenger Eleider Alvarez 174.4 lbs @ Hard Rock Hotel & Casino #KovalevAlvarez pic.twitter.com/sQ3DIHP40x — WBO (@WorldBoxingOrg) 3 августа 2018 г.

Напомним, что в рамках боксерского вечера, которые состоится в ночь на 5 августа, пройдут еще два боя с участием россиян: Дмитрий Бивол будет защищать титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в бою с малавийцем Айзеком Чилембой, а Бахрам Муртазалиев встретится с мексиканцем Фернандо Каркамо. Оба россиянина оказались легче своих соперников.