В Сочи нашли тело утонувшего ребенка

В Сочи нашли тело одного из двух детей, унесённых рекой. Поиски второго ребёнка продолжаются. Они велись всю ночь, передает телеканал "Россия 24".

Накануне в Хостинском районе мужчина, женщина и двое детей пытались перейти реку вброд. Их смыло течением. Взрослые спаслись. Женщина выплыла сама, а мужчину позже обнаружили с травмой головы. Судьба второго несовершеннолетнего пока неизвестна.

Это уже второй подобный случай в Сочи за сутки. Ранее семилетний мальчик на глазах у взрослых упал в ливневую канаву в поселке Лазаревское. Течением его унесло в море. Спасти ребенка не удалось.