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4 августа 201809:36

Разбившийся вертолет с нефтяниками прошел предполетную проверку

Вертолет Ми-8, разбившийся в субботу в Красноярском крае, был исправен. Источник ТАСС сообщил, что борт авиакомпании UTair прошел предполетный осмотр.

При падении вертолета погибли 15 пассажиров и три члена экипажа. Катастрофа произошла 6.20 по московскому времени в Туруханском районе в 2 км от поселка Игарка. В район вылетел временно исполняющий обязанности губернатора Александр Усс.

На месте катастрофы найдены бортовые самописцы. Как считает источник  "Интерфакса" в оперативном штабе, серьезной помощи в расследовании их записи оказать не смогут. "Слишком стремительно развивалась авария", — пояснил эксперт.

Ми-8 задел винтом груз другого вертолета, поднявшегося в воздух ранее. Обе машины принадлежат компании UTair. Во втором вертолете никто не пострадал.

Следователи Главного управления СК России возбудили уголовное дело по нарушению правил безопасности на транспорте. Для установления причин катастрофы будут изучены образцы топлива, полетные документы, допрошены работники аэропорта и авиакомпании.

Авикомпания UTair проведет собственное расследование. Её руководство вылетело на место. На сайте компании сообщается, что разбившимся вертолетом управлял пилот 1985 года рождения, выпускник Омского летного училища. У него было почти 6000 часов налета.

В свою очередь, Ространснадзор проверит компанию UTair-Вертолетные услуги. На место катастрофы выехал замначальника управления по Сибирскому федеральному округу.

Ми-8 — самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире. Разработан в начале 60-х годов прошлого века, построено более 12 тысяч экземпляров. Ми-8 используют многие страны мира. Вертолёт применяют как в военных, так и в гражданских целях. За десятилетия эксплуатации Ми-8 получил множество модификаций. Его длина превышает 25 метров, а диаметр несущего винта — более 21 метра. Максимальная взлётная масса достигает 13 тонн. Ми-8 может перевозить до 30 человек, экипаж — от 2 до 3 человек. Максимальная скорость — до 270 километров в час. Ми-8 может пролететь около шестисот километров, а в одной из модификаций — более семисот. Полёт может проходить на высоте до шести километров.

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