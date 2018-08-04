Глава UFC Уайт: нас ждет невероятный бой

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал предстоящий поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. По словам президента компании, этот бой станет одним из самых успешных в истории UFC.

"Они оба убийцы в октагоне, идут прямо на соперника с начала поединка, — сказал Уайт, которого цитирует ТАСС. — Оба находятся в расцвете сил, нас ждет невероятный бой. Думаю, этот бой станет самым успешным в истории компании после поединка Макгрегора с боксером Мэйуэзером".

Напомним, что в ночь на 4 августа о бое было объявлено официально. Нурмагомедов и Макгрегор подерутся 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. На кону будет стоять пояс UFC в легком весе, которым сейчас владеет российский боец.