Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки

Украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщается в ежедневной сводке представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

"По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение: ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие, минометы", — говорится в сводке.

Всего зафиксировано пять нарушений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), отмечается в документе. Обстрелы велись по Горловскому, Донецкому и Мариупольскому направлениям. В результате обстрелов в поселке Старомихайловка поврежден один дом. В нем выбиты стекла и поврежден забор.

Жертв среди мирных граждан не зафиксировано.

Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 96 единиц, добавили в СЦЦК.

Военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик власти Украины начали в апреле 2014 года. За это время с обеих сторон конфликта погибли более 10 тысяч человек (данные ООН).

Варианты урегулирования конфликта в Донбассе обсуждались неоднократно. В ходе встреч в Минске контактной группы с сентября 2014 года приняты уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.