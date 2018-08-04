В Хабаровске при хлопке газа пострадал человек

В Хабаровске в 10-этажном жилом доме по Трехгорной улице произошел хлопок газа, передает ТАСС. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, жилец квартиры был госпитализирован с ожогами.

Хлопок газовоздушной смеси на первом этаже не вызвал пожара и не повредил опорные стены здания.