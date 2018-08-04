Президент Сирии планирует визит в Южную Осетию

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил о планируемом визите в республику сирийского лидера Башара Асада. Сроки посещения Цхинвала президентом САР сейчас прорабатываются.

В июле этого года в Дамаске Бибилов и Асад подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Главы МИД двух стран договорились об открытии диппредставительств. "МИД работает над этим. Это не заставит себя долго ждать", — пояснил Бибилов.

Южная Осетия и Сирия также планируют подписать соглашение между торгово-промышленными палатами. Бизнесмены двух стран получат поддержку в развитии торговых отношений и обмене инвестициями.

Сирия 29 мая объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года.