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Катастрофа Ми-8 авиакомпании UTair 4 минуты назад

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4 августа 201810:17

Компания "РН-Ванкор" окажет помощь семьям погибших в катастрофе Ми-8

Компания "РН-Ванкор", дочернее предприятие "Роснефти", окажет помощь семьям погибших в катастрофе вертолета Ми-8 в Красноярском крае.

"Роснефть" организовала работу оперативного штаба по расследованию причин и оказанию помощи родственникам, передает телеканал "Россия 24".

Руководство и весь коллектив компании выражают искренние соболезнования родственникам погибших.


 

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