В субботу в Москве ожидают 32 градуса тепла

Спасатели предупредили москвичей о сильной жаре в субботу, пишет РИА Новости. По прогнозу, днем температура воздуха поднимется до 32 градусов.

Жара может сопровождаться грозами. По информации центра погоды "Фобос", скорость западного ветра составит 3-8 метров в секунду.