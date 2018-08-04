UTair застраховала пассажиров в "СОГАЗе"

Авиакомпания UTair застраховала жизнь и имущество своих пассажиров в страховой компании "СОГАЗ". По закону семьям погибших в авиакатастрофе выплатят около двух миллионов рублей.

Вертолет Ми-8 разбился в субботу в Красноярском крае. Погибли три члена экипажа и пятнадцать пассажиров. Вертолет задел груз, который перевозил вертолет, поднявшийся в небо ранее. Катастрофа произошла в 180 километрах севернее Игарки.