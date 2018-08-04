В субботу в Москве загорелся фасад музея Ивана Тургенева. Здание в центре Москвы сейчас находится на реконструкции. Пожарные ликвидируют отрытый огонь, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС. Сообщений о пострадавших не поступало.

Музей Тургенева основан в доме матери писателя. Дом считается объектом культурного наследия. В нем произошли события, описанные в рассказе "Муму".