Александр Радулов: ни с кем в сборной России у меня конфликтов нет

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Даллас Старз" Александр Радулов поделился впечатлениями перед стартом нового сезона и рассказал, что готов всегда помочь сборной России, если будет готов.

"Даллас" по итогам прошлого сезона не попал в плей-офф, поэтому Радулов мог сыграть за сборную России на чемпионате мира в Дании. Однако форварду помешала травма.

"Если будет возможность, если я буду свободен от клубных обязательств и со здоровьем не будет проблем, то, конечно, я приеду в сборную, — сказал Радулов, которого цитирует "Спорт-экспресс". — У меня нет никаких проблем ни с кем. Никаких конфликтов".