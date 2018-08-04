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Катастрофа Ми-8 авиакомпании UTair 6 минут назад
Пилот грузового вертолета не успел предупредить коллегу об опасности
Все профильные ведомства подключились к расследованию крушения Ми-8 недалеко от города Игарка на севере Красноярского края. К месту трагедии, где погибли 18 человек, выдвинулись глава региона, прокуроры, следователи, полиция и представители других ведомств, передает телеканал "Россия 24". Расстояние от Красноярска до Игарки — 1300 километров.
Вертолет Ми-8 авиакомпании "UTair-Вертолетные услуги" потерпел крушение утром в субботу в Красноярском крае. По предварительным данным, первым поднялся в небо грузовой Ми-8. Он нес на металлическом тросе габаритную конструкцию. Через несколько минут взлетел Ми-8 с пассажирами на борту. Он задел лопастями груз первого вертолёта. После чего упал на землю, и загорелся. Грузовой вертолет отцепил подвесную конструкцию и смог безопасно приземлиться.
Пилот второго вертолёта, с которым столкнулся Ми-8, пытался предупредить коллегу об опасности, но не успел. Об этом он рассказал интернет-изданию Mash.
"Он взлетал после меня. В процессе взлета, не знаю, как он не заметил, он догнал меня. Я его увидел сзади. Увидел, что борт приближается. Почти в бок летит с набором скорости. Я крикнул ему в эфире. У него была попытка отвернуть, но не получилось, и он врезался во внешнюю подвеску, с которой я летел. Вот и все. Трос, на котором висела внешняя подвеска", — рассказал Евгений Бердюгин, пилот вертолета Ми-8, летевшего с грузом.
Красноярским следственным отделом на транспорте СК возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
В Следственном комитете заявили, что в целях наиболее полного и всестороннего расследования дело передано в Центральный аппарат ведомства. Для работы на место происшествия направлены следователи-криминалисты, создана оперативная группа. Начато изъятие полетной документации, образцов топлива, опрашивают персонал авиакомпании и аэропорта отправления, а также возможных очевидцев произошедшего.
Авиакомпания UTair начала собственное расследование катастрофы вертолета. Вертолет Ми-8АМТ бортовой номер RA-25640 выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом.
Командир вертолета — 1985 года рождения, закончил Омское летное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 — в качестве командира воздушного судна.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих дал поручение Росавиации выяснить причины катастрофы Ми-8. Также он дал указания относительно работы с родственниками погибших и страховыми компаниями.
Врио губернатора Красноярского края Александр Усс вылетел на место трагедии.
По факту крушения Ми-8 Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку о соблюдении законодательства безопасности полетов. Ространснадзор проведет проверку авиакомпании "UTair-Вертолетные услуги". В центральном аппарате службы создано три штаба: в территориальном управлении Сибирского федерального округа и в Уральском федеральном округе.
"Роснефть" сообщила, что на месте крушения работают две оперативные группы "РН-Ванкор". В компании организована работа оперативного штаба по расследованию причин аварии и оказанию помощи родственникам погибших.
Дополнительные группы спасателей готовы вылететь на место крушения: самолеты Ан-74 и Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра, 15 спасателей Сибирского регионального поисково-спасательного центра и 10 человек Дудинского поисково-спасательного отряда.
На базе главного управления МЧС России по Красноярскому краю открыт телефон "горячей линии 8-391275-16-17.
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