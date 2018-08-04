Двое взрослых и ребенок пострадали в серьезном ДТП в Подмосковье. Видео

Опубликовано видео аварии, произошедшей в пятницу, 3 августа, на 24 километре Симферопольского шоссе в Московской области.

На записи, сделанной автомобильным регистратором, видно, как внедорожник Mitsubishi начал смещаться из крайнего левого ряда.

Преодолев четыре полосы, он оказался за пределами проезжей части, "нырнул" в кювет и стал взбираться на склон, после чего вернулся на обочину и врезался в легковой автомобиль Renault, сбив находившихся около него людей.

По данным РИА Новости, в результате инцидента пострадали три человека, в том числе – шестилетний ребенок.

Один из травмированных взрослых и несовершеннолетний были эвакуированы с места ДТП двумя медицинскими вертолетами.