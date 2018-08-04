Фанаты киевского "Динамо" забросали футбольное поле туалетной бумагой

Фанаты киевского "Динамо" устроили акцию протеста во время матча третьего тура чемпионата Украины между своей командой и донецким "Шахтером". Встреча состоялась в Киеве и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

В начале второго тайма болельщики забросали футбольную арену туалетной бумагой. Как сообщает Чемпионат.com, акция связана с решением КДК Федерации футбола Украины дисквалифицировать защитника "Шахтера" Исмаили на два матча вместо трех после стычки во время игры за Суперкубок Украины с "Динамо" (0:1) 21 июля. Таким образом, он смог сыграть против бело-синих в третьем туре украинской Премьер-лиги.

Однако туалетной бумагой дело не ограничилось. На поле также полетели файеры и петарды. Кроме того, фанаты " Динамо" вывесили баннер со словами "Подотритесь своим регламентом".

Встреча была остановлена на несколько минут, но в итоге была доиграна.