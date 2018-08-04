Алексей Миранчук: сделаем все, чтобы реабилитироваться в матче со "Спартаком"

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук поделился ожиданиями перед центральным матчем второго тура чемпионата России по футболу, в котором железнодорожники встретятся со столичным "Спартаком". Встреча пройдет на "РЖД-Арене" 4 августа.

"Приложим все силы, чтобы реабилитироваться перед болельщиками, — сказал Миранчук, которого цитирует пресс-служба клуба. – Дерби – всегда особенный матч. Пора брать себя в руки, вкатываться в сезон и разрывать соперников".