Рябков рассказал 54 "накатах" США на Россию

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в сообщении на сайте ведомства прокомментировал решение властей США ввести санкции против российского банка "Агросоюз". Рябков считает, что даже авторы санкционного давления не верят в действенность подобных мер.

"Санкции против "Агросоюза" — это 54-й санкционный "накат" США на нашу страну с 2011 года. Американские политики лишь выставляют напоказ собственную беспомощность", — отметил замминистра.

Сергей Рябков уверен, что сенаторы и конгрессмены США "ослеплены верой в непоколебимость американской гегемонии в мире". Но в Москве попытки американских политиков заработать очки у избирателей перед ноябрьскими выборами вызывают лишь улыбку. Давление на Россию не свернет нашу страну с выбранного пути, заключил Рябков.

Ранее Минфин США внес в санкционный список банк "Агросоюз". Американские чиновники поставили в вину российским финансистам контакты с КНДР.