Авиакатастрофа в Красноярском крае: вертолеты опасно сблизились

Основной причиной катастрофы вертолета в Сибири эксперты называют неверную оценку дистанции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе, экстренно созданном на месте падения Ми-8.

По мнению эксперта, командир, пытаясь избежать столкновения с ранее взлетевшим вертолетом, пытался предпринять маневр, но у него не хватило времени на его совершение.

"Экипаж не рассчитал параметры набора высоты и дистанцию", — приводит агентство слова эксперта. В результате вертолеты опасно сблизились, несущий винт второго вертолета задел трос, удерживавший груз — трубы.

Данные радиообмена подтверждают эту версию. Скорее всего, командир разбившегося вертолета, действительно заметил опасное сближение с другим вертолетом только в последний момент. Маневр, который он пытался предпринять, чтобы избежать столкновения, завершить не удалось — Ми-8 не обладает достаточной маневренностью, чтобы за несколько секунд уйти от столкновения.

Экипаж второго вертолета после опасного сближения совершил экстренную посадку. На его борту никто не пострадал.

Сейчас Следственный комитет РФ рассматривает и другие версии крушения вертолета, в том числе и ошибку пилотирования, передает ТАСС.

Бортовые самописцы вертолета, потерпевшего крушение, будут направлены на расшифровку в Межгосударственный авиационный комитет в Москву. "Черные ящики" находятся в нормальном состоянии, заметных внешних повреждений не имеют, но пригодны ли они к расшифровке, можно будет говорить только после их вскрытия.

Утром 4 августа в районе Ванкорского месторождения вертолет Ми-8 авиакомпании "Ютейр" на высоте 100 метров зацепил лопастями несущего винта груз другого вертолета той же компании, затем потерпел крушение. Погибли 18 человек, включая трех членов экипажа. Катастрофа произошла в 180 километрах севернее населенного пункта Игарка. Межгосударственным авиационным комитетом сформирована комиссия по расследованию причин ЧП.