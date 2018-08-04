Автомобиль, перевернувшийся после ДТП, едва не сбил женщину с ребенком в Карелии. Видео

Вечером в пятницу, 3 августа, на пересечении улиц Анохина и Горького в Петрозаводске произошло дорожно-транспортное происшествие, после которого один из автомобилей-участников аварии оказался на крыше.

Водитель автомобиля Opel выехал со второстепенной дороги и врезался в легковой Ford, который он должен был пропустить.

Протараненное транспортное средство перевернулось на крышу и вылетело на тротуар, где едва не сбило женщину и ребенка, только что перешедших проезжую часть.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента оба водителя получили травмы, однако госпитализация им не потребовалась.