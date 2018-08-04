Опубликовано видео пожара в музее Тургенева на улице Остоженке в Москве

Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона пожар, произошедший утром в субботу, 4 августа, в музее Ивана Тургенева, расположенном в Москве.

На записи виден дым и языки пламени, вырывавшиеся из здания исторического особняка, находящегося на реконструкции. Съемка велась в тот момент, когда к месту ЧП прибыли пожарные.

Пожар, площадь которого составила 70 квадратных метров, ликвидирован.

По данным ТАСС, спасатели эвакуировали семь рабочих, пострадавших нет.

Агентство, со ссылкой на источник в экстренных службах, сообщает, что очаги возгорания находились в подвале, поэтому в качестве одной из версий рассматривается поджог.