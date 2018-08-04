В Киеве боятся "страшного плана Путина" и дефолта

Военный эксперт Алексей Арестович в интервью изданию Fakty.ua заявил, что Украине угрожает потеря независимости. Как считает эксперт, критической точкой станут выборы президента и депутатов Верховной рады.

Арестович уверен, что "пророссийский кандидат", в случае победы над действующим президентов Петром Порошенко, отдаст Путину Украину "тепленькой через год-два". Для этого, пояснил эксперт, российские власти усилят попытки получить политический и экономический контроль над Украиной.

"Будут продвигаться тезисы о развязывании войны на Донбассе "режимом" Порошенко, будут примирять Украину с Россией", — прогнозирует Арестович.

Добиться своих целей, заявил эксперт, России поможет "раскачивание ситуации на юге".

"С сентября начнется страшное. Горячими точками могут стать Херсон, Бердянск, Мариуполь. Активистку — борца с сепаратистами — облили кислотой, в Киеве конфликт заканчивается стрельбой. Народ сорвался с цепи", — аргументировал Арестович.

Арестович напомнил о "кейсе Усика", украинского боксера, завоевавшего титул в поединке с российским спортсменом в Москве.

"Бои на Донбассе будут продолжаться. Но пророссийские политики будут обвинять во всем украинские власти, и говорить: "Посмотрите на Усика — с ним же все хорошо", — уверен эксперт.

Для Украины единственная возможность сохранить проевропейский путь развития, заключил Арестович, избрать президента Порошенко на следующий срок.

В свою очередь, депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко в эфире Newsone оценил последствия повышения цен на газ. Как считает Павленко, недостаток средств на Едином казначейском счете может вызвать осенний секвестр госбюджета. От сокращения социальных программ, пояснил депутат, пострадает много семей, пишет РИА Новости.

В печальном итоге на Украине может произойти дефолт, заключил Павленко.