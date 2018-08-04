Грузовик с экскаватором снес пункт оплаты проезда на трассе в Бразилии. Видео

Камера наблюдения запечатлела аварию, произошедшую в пятницу, 3 августа, на автомагистрали в муниципалитете Каейрас, расположенном в штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии.

Водитель грузовика, перевозившего строительную технику, не заметил, что стрела экскаватора повернулась в сторону и существенно вышла за габариты его транспортного средства.

Транспортное средство въехало на пункт оплаты проезда и буквально снесло одну из опор, после чего обвалилась целая секция крыши.

По данным СМИ, в результате инцидента никто не пострадал, а внушительная пробка, образовавшаяся из-за ДТП, надолго запомнится местным водителям.