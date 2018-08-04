Крушение Ми-8: действия экипажа назвали "необъяснимыми"

Экипаж Ми-8 авиакомпании "Ютэйр", был предупрежден о сближении с другим бортом той же авиакомпании. Поэтому его действия необъяснимы, передает ТАСС.

Тела погибших будут доставлены в Красноярск, передает "Интерфакс".

Ответственность авиакомпании "Ютэйр-вертолетные услуги" застрахована в компании "Согаз".

Руководство и коллектив "Роснефти" выразили соболезнования родственникам погибших. Кроме того, "Роснефть" выплатит все необходимое по страховке и окажет материальную помощь семьям погибших.

Ми-8, совершавший рейс по маршруту Ванкор — Пурпе, рухнул недалеко от точки взлета. Вероятно, он задел лопастями подвес второго вертолета. На борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа, все погибли. В числе пассажиров были работники "РН-Ванкор" и подрядных организаций.

По факту крушения возбуждено уголовное дело.