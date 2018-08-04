Смолов с капитанской повязкой выведет "Краснодар" на матч с "Уралом"

Российский нападающий Федор Смолов выйдет в стартовом составе "Краснодара" на матч второго тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским "Уралом". Более того форвард появится на поле с капитанской повязкой.

Встреча пройдет в Екатеринбурге. Напомним, ранее на этой неделе Смолов попал в аварию, разбив свой автомобиль стоимостью 9 миллионов рублей. Позже форвард явился в полицию с повинной. Сотрудникам ГИБДД он признался, что был за рулем BMW, который протаранил ограждение в Краснодаре.