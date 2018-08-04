Во Внукове произошел сбой в системе обработки багажа

В системе обработки багажа аэропорта Внуково произошел сбой. Об этом ТАСС рассказал осведомленный источник. По его данным, исправить поломку, возможно, не удастся до начала рабочей недели.

Накануне аэропорт Внуково и авиакомпания "Азимут" заставили поволноваться пассажиров рейса Москва — Краснодар рейса А4 302. Багаж не был отправлен вместе с самолетом из-за нарушения в системе сортировки.

Как сообщили в "Азимуте", чемоданы планируют доставить в Краснодар к семи вечера. Точное количество мест сообщат дополнительно. После приземления самолета пассажирам, оформившим заявление на доставку, привезут потерянный багаж.