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4 августа 201813:56

Во Внукове произошел сбой в системе обработки багажа

Global Look Press

В системе обработки багажа аэропорта Внуково произошел сбой. Об этом ТАСС рассказал осведомленный источник. По его данным, исправить поломку, возможно, не удастся до начала рабочей недели.

Накануне аэропорт Внуково и авиакомпания "Азимут" заставили поволноваться пассажиров рейса Москва — Краснодар рейса А4 302. Багаж не был отправлен вместе с самолетом из-за нарушения в системе сортировки.

Как сообщили в "Азимуте", чемоданы планируют доставить в Краснодар к семи вечера. Точное количество мест сообщат дополнительно. После приземления самолета пассажирам, оформившим заявление на доставку, привезут потерянный багаж.

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