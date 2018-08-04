Хачатуров вернулся к исполнению своих обязанностей

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров прибыл из Еревана в Москву. Об этом сообщается на сайте ОДКБ.

Ранее адвокат Хачатурова Мигран Погосян уже сообщал о том, что генсек ОДКБ может возобновить исполнение своих обязанностей с понедельника, 6 августа.

Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Юрия Хачатурова по делу о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. В то время Хачатуров возглавлял Ереванский гарнизон вооруженных сил Армении. Хачатурова обвинили в свержении конституционного строя в стране, но затем он был отпущен под залог.



Своей вины Хачатуров не признает. Ему разрешили покинуть пределы Армении и вернуться на работу в Москву. Однако за ним по-прежнему сохраняется обязанность явиться в следственный орган при необходимости.

Генеральным секретарем ОДКБ Юрий Хачатуров был назначен в 2017 году. Срок его полномочий истекает в 2020 году. Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены действующего генсека организации.