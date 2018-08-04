Агент Куртуа: Тибо дал понять "Челси", что хочет перейти в "Реал"

Агент бельгийского вратаря "Челси" Тибо Куртуа Кристоф Хенротай прокомментировал информацию относительно возможного перехода своего клиента из лондонского футбольного клуба в мадридский "Реал".

"Везде читаю, что "Челси" утверждает, будто все решения должен принимать Тибо, – сказал агент, которого цитирует "Спорт-экспресс". – Но Тибо уже дал понять клубу, что хочет перейти в "Реал". Кроме того, предложение уже направлено "Челси".