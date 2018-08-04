Упавшему Ми-8 было 8 лет, пилот налетал почти 6 тысяч часов

Межгосударственный авиационный комитет расследует крушения вертолета Ми-8 авиакомпании Utair, который разбился 4 августа утром в Красноярском крае. Погибли 18 человек: экипаж и рабочие-вахтовики, среди них сотрудники дочернего предприятия "Роснефти". В компании назвали "необъяснимыми" действия экипажа, который задел лопастями подвес грузового вертолета, хотя связь работала — предупреждение об опасном сближении поступило.

Все оперативные службы подключились к работе на месте крушения вертолета Ми-8 на севере Красноярского края. Создано сразу несколько штабов, которые занимаются вопросами расследования катастрофы, эвакуацией тел погибших и оказания помощи семьям пострадавших.

Уже подтверждено, что трагедия унесла жизни 18 человек: это пассажиры и члены экипажа рухнувшего вертолета. Произошло все в 180 километрах от города Игарка, на вертолетной площадке нефтяного месторождения.

Все было штатно. В 10 утра в Ми-8 сели пассажиры, вахтовики, которых нужно было доставить на соседнее месторождение. За минуту до взлета в небо поднялся еще один вертолет. Он перевозил крупногабаритный груз, подвешенный на лебедке. Пассажирский взлетел следом и винтами задел висящий груз. Командир "грузовика" видел опасное сближение и пытался предупредить коллегу.

"Увидел сзади, что борт на меня летит почти в лоб, на высокой скорости. Я крикнул ему в эфире, он не услышал. Была попытка маневрировать, но не успел, и он врезался в подвес, с которым я летел", — рассказывает пилот вертолета, летевшего с грузом, Евгений Бердюгин.

Это та самая площадка, с которой совершался роковой вылет. Одновременный взлет нескольких вертолетов здесь не редкость. Для командира разбившегося Ми-8 это была привычная операция. Почему он вдруг потерял контроль, сейчас устанавливает комиссия, куда вошли сразу несколько ведомств: Росавиация, МЧС и Следственный комитет.

"Следователи изымают полетную документацию, образцы топлива, допрашивают персонал, обслуживавший вертолет, сотрудников авиакомпании, а также всех свидетелей и очевидцев произошедшего. Будут изучены обстоятельства подготовки пилотов и выдачи им летных удостоверений. В ближайшее время следствие назначит необходимые судебные экспертизы", — проинформировала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Технических претензий к разбившемуся вертолету не было. Это машина 2010 года выпуска, прошла все необходимые процедуры. Пилот налетал почти 6 тысяч часов, из них почти 2 тысячи — капитаном воздушного судна.

Расходы на эвакуацию тел погибших взяла на себя нефтяная компания. Она также обещает помочь семьям всех, кто был в вертолете. С людьми будут работать и психологи МЧС.

В списках погибших — жители разных регионов России. Это нефтяники, которые приехали в Сибирь на вахту. Она должна была продлиться ровно месяц.