Иран уточнил, когда уйдет из Сирии

Иран уйдет из Сирии, когда ситуация в стране стабилизируется, заявил представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Касеми.

По его словам, цель иранского присутствия – борьба с терроризмом. Как только она будет достигнута, можно будет уйти.

В середине июля советник по международным делам верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Акбар Велаяти сообщил, что стоит только Ирану уйти, террористы активизируются, поэтому вопросы о выводе войск неуместны. И это не имеет никакого отношения к Израилю.

Израильские власти неоднократно выражали обеспокоенность из-за иранских силовиков, передает РИА Новости.