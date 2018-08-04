Гребля. Российская женская четверка завоевала золото на чемпионате Европы

В шотландском Глазго продолжается объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта. В субботу, 4 августа, российский экипаж женской четверки распашной без рулевого в составе Екатерины Потаповой, Анастасии Тихановой, Екатерины Севастьяновой и Елены Орябинской одержал победу.

В финальном россиянки показали время 6 минут 39,97 секунды. Второе место заняла сборная Румынии (6.41,87), третье – команда Польши (6.42,58). Эта победа стала первой для сборной России на турнире по гребле. В рамках же объединенного чемпионата Европы золотая медаль стала пятой.