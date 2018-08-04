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Конфликт в Сирии 45 минут назад

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4 августа 201815:24

Стало известно, о чем Герасимов написал Данфорду

Валерий Шарифулин/ТАСС

В министерстве обороны России подтвердили, что начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов направил письмо главе комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефу Данфорду по конфиденциальному каналу связи. В послании содержались предложения России по проблеме беженцев в Сирии и гуманитарному разминированию. В частности, шла речь о беженцах в лагере "Рукбан", расположенном на контролируемой США территории.

Письмо отправлено в июле, его текст попал в западные СМИ. Так, агентство Reuters написало, что Россией было предложено сотрудничество в восстановлении разрушенной сирийской инфраструктуры и возвращении в страну беженцев. По сообщению агентства, в письме речь шла о готовности России проработать вопрос с сирийскими властями по обеспечению гарантий безопасности беженцам из лагеря "Рукбан" в контролируемом США районе Эт-Танф, а также о создании условий для их возвращения в свои дома. Отдельно планировалось проработать меры по предотвращению привлечения беженцев в ряды террористов.

По информации источников, в США это письмо встретили "очень холодно".

В оборонном ведомстве России выразили сожаление, что информация об этом письме попала в СМИ, хотя стороны ранее договаривались обнародовать подробности таких контактов лишь при обоюдном согласии.

"Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договоренности о предании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон", — говорится в сообщении Минобороны РФ, которое цитирует "Интерфакс".

 

Действующий канал связи между генштабами России и США позволяет предотвращать военные инциденты и находить "взаимоприемлемые решения с учетом интересов России и США". Минобороны РФ выразило надежду на то, что в дальнейшем американская сторона сумеет предпринять необходимые меры по недопущению утечек и в будущем не нарушит взаимные договоренности.

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