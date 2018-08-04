Неадекватный пассажир набросился на бортпроводника в самолете "Аэрофлота". Видео

Камера мобильного телефона очевидца запечатлела конфликтную ситуацию, произошедшую, по утверждению автора ролика, на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего по маршруту Москва – Тель-Авив, дата инцидента не уточняется.

Пассажир атаковал бортпроводника, пытавшегося угомонить буяна. Судя по кадрам, агрессивный мужчина находился в неадекватном состоянии. Исходя из контекста беседы, можно предположить, что причиной, послужившей катализатором вспышки агрессии у "героя" ролика, выступила пропажа дорогостоящего гаджета.

Он постоянно угрожал члену кабинного экипажа и призывал его продолжить "разборки" после возвращения в Москву, настойчиво предлагая оппоненту посетить столичный район Солнцево, где, по его мнению, бортпроводника должны ожидать разнообразные неприятности.

Дебоширу сообщили, что после прибытия в пункт назначения его ожидает визит в отдел полиции, после чего буян несколько сбавил обороты.

Чем закончилась выходка пассажира – неизвестно.