Генсек ОДКБ назвал расследование против него делом Армении

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров считает внутренним делом Армении уголовное расследование, фигурантом которого он является, заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Никаких комментариев от Хачатурова по этому поводу не будет, так это может повредить имиджу Армении.

Сам Хачатуров сейчас в Москве и выполняет свои обязанности в полном объеме.

Обвинения выдвинуты в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года, Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении. Его арестовывали, но выпустили под залог.

Хачатурову разрешили покинуть Армению с условием вернуться, когда это будет необходимо, передает "Интерфакс".