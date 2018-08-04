Из-за жары во Франции остановили четыре энергоблока АЭС

Концерн Electricite de France (EDF) остановил работу четырех энергоблоков АЭС, главным оператором которой он является. Причиной стала сильная жара в стране.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ, последним был остановлен рано утром в субботу, 4 августа, энергоблок номер 1 АЭС в Фессенхайме (расположен на востоке Франции около границы с ФРГ). Его работа была прервана из-за того, что температура воды, сбрасываемой с АЭС в Большой канал Эльзаса, значительно превысила норму, а это может привести к гибели флоры и фауны. Температура сливаемой после охлаждения энергоблока воды не должна превышать 28 градусов по Цельсию.

Таким образом, в настоящее время в рабочем состоянии остается только один реактор АЭС. Между тем электростанции и электросети Франции в эти дни испытывают пиковые нагрузки, поскольку в жару люди активно пользуются кондиционерами.

Ранее на этой неделе был остановлен один энергоблок на АЭС в Сент-Альбане (департамент Изер, юго-восток Франции), а также два энергоблока АЭС в Бюже (департамент Эн, восток страны).

Изнуряющая жара во Франции началась на прошлой неделе. В центральных и юго-восточных районах страны температура достигала 40-градусной отметки, в Париже неделю назад было зафиксировано плюс 38 градусов в тени. По прогнозам синоптиков, жара продержится до будущей среды или даже начала четверга.