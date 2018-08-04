Юрия Мартынова похоронили рядом с супругой

Прощание с актером Юрием Мартыновым, скончавшимся в четверг, 2 августа, в возрасте 84 лет, завершилось. Актера похоронили в Пушкинском районе Московской области рядом с могилой супруги. Траурная церемония носила непубличный характер.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Государственном театре киноактера, где Мартынов прослужил почти 60 лет.

"Его талант отличали требовательность к себе и верность любимой профессии — то, что сегодня служит примером для молодого поколения артистов", — такую оценку творчества и личности Мартынова дал директор театра Сурен Шаумян.

Руководитель театра, где служил Мартынов с 1960 года, отметил природные данные и артистический темперамент, а также силу характера. Именно эти качества помогали артисту создавать потрясающие образы в спектаклях и кинофильмах.

Дебютировав в картине "Дело было в Пенькове", Мартынов за свою карьеру сыграл немало эпизодических ролей в более чем в 60 отечественных фильмах и сериалах, среди которых "Неуловимые мстители", "Жестокий романс", "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Барышня-крестьянка" и других. Занимался озвучанием и дубляжем более 40 картин, шедших в советском и российском прокате.