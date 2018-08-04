Премьер-лига. "Краснодар" вырвал победу в матче с "Уралом"

В Екатеринбурге матчем между местным "Уралом" и клубом "Краснодар" продолжился второй тур чемпионата России по футболу. Встреча завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1.

Счет в матче уже на шестой минуте открыл Эрик Бикфалви. Краснодарцы смогли отыграться на 48-й минуте, гол забил Виктор Классон. Отметил, что шведу ассистировал Федор Смолов, который провел весь матч с капитанской повязкой.

Казалось, что встреча закончится результативной ничьей. Однако на 89-й минуте вышедший на замену Павел Мамаев принес "Краснодару" первую в сезоне победу – 2:1.