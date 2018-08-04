Эрдоган "приказал друзьям" заморозить счета глав МВД и Минюста США

Турецкие власти собираются заморозить счета министров США: юстиции – Джеффа Сешнса и внутренних дел – Райана Зинке.

Причина- санкции Вашингтона к турецким министрам, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Эрдоган сообщил, что действия США по делу Брансона – это неуважение к Турции, и приказал всем своим друзьям поступить аналогично со счетами Сешнса и Зинке.

Минфин США 1 августа ввело санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля, так как американскому пастору Эндрю Брансону не разрешили вернуться домой.

МИД Турции сочло санкции агрессивной позицией США, передает ТАСС.

В прошлом году протестантский пастор был арестован в Измире по обвинению в связях с Рабочей партией Курдистана и ФЕТО.