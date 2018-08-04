Умер академик Сергей Амбарцумян

Национальная академия наук Армении сообщила об уходе из жизни ученого и общественного деятеля с мировым именем Сергея Амбарцумяна. Академику было 96 лет, пишет РИА Новости.

Один из основателей армянской школы механики Сергей Амбарцумян входил в список иностранных членов Российской академии наук.

На протяжении жизни Амбарцумян занимал активную научную и гражданскую позицию. Возглавлял Институт механики, был ректором Ереванского госуниверситета. Амбарцумяна избирали в Верховный Совет СССР и Армянской ССР.

В Армении создана государственная комиссия по организации церемонии прощания и похорон.