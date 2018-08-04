Развод комиков: Петросян подал встречный иск к Степаненко

Евгений Петросян подал встречный иск к своей супруге Елене Степаненко. Об этом сообщил адвокат юмориста Сергей Жорин.

Как пишет ТАСС, представитель юмориста отметил, что во встречном иске изложен альтернативный вариант раздела имущества: антиквариат поделить поровну, а на квартиры составить мировое соглашение. Также в иске заявляется о разводе с Еленой Степаненко, так как в иске жены юмориста содержатся лишь требования о разделе имущества.

Адвокат также озвучил позицию Петросяна, который "готов к диалогу, обсуждению и компромиссу".

Ранее стало известно, что Степаненко просит Хамовнический суд Москвы расторгнуть брак с Петросяном и взыскать с него 80% совместно нажитого имущества. Рассмотрение иска назначено в суде на понедельник, 6 августа. Ряд СМИ сообщили, что общая оценка имущества супругов, включая квартиры, дачные участки, автомобили, авторские права на проект "Кривое зеркало" и антикварные произведения искусства, превышает 1,5 миллиарда рублей.

Это четвертый брак Евгения Петросяна. Первой женой юмориста была младшая сестра известной балерины Викторины Кригер, вторая — дочерью прославленного тенора Ивана Козловского, третьей — искусствовед из Ленинграда. До брака с Петросяном Елена Степаненко была замужем за пианистом, аккомпаниатором Александром Васильевым.