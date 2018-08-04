Российские гимнастки стали чемпионками Европы в командных соревнованиях

Женская сборная России по спортивной гимнастике сумела завоевать золотые медали чемпионата Европы, который в эти дни проходит в шотландском Глазко. Россиянки набрали в сумме 165,195 балла.

За сборную России выступали Ангелина Мельникова, Ирина Алексеева, Ульяна Перебиносова, Ангелина Симакова и Лилия Ахаимова.

Серебро завоевали француженки, набравшие 161,131 балла. В тройке лучших оказались голландки (159,563).