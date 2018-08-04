Айтишник украл у россиян 27 миллионов через дубли "симок"

Задержан айтишник из Ростова-на-Дону. 46-летний мужчина с высшим техническим образованием приобрел базу данных сим-карт, электронные ключи к ним и с помощью специального программного обеспечения изготавливал дубликаты сим-карт, привязанных к банковским картам.

После чего злоумышленник списывал деньги со счетов и обналичивал. Поскольку он не брал больше 500 рублей, владельцы карт пропажи не замечали. Так он похитил 27 миллионов рублей.

Полиция устанавливает все эпизоды преступления. Во время обыска у мужчины были изъяты все электронные приборы и сим-карты, передает РИА Новости.